Campania, l'allarme del neo assessore Cinque: «Troppe risorse al Nord, addio a 2,4 miliardi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ettore Cinque, 49 anni, ordinario di Economia aziendale all'Ateneo Vanvitelli, è il nuovo assessore regionale al Bilancio. Cinque prende il posto di Lidia d'Alessio che ha così commentato: «Credo di aver portato avanti compiti difficili in una situazione complessa risolvendo gravi criticità amministrative e contabili. Un vero miracolo». Efficacia che lo stesso Cinque riconosce. «Trovo una Regione con i conti in ordine. Sin dal 2005, come del resto chiesto dalla legge nazionale, abbiamo raggiunto il pareggio. Mi avvantaggio del grandissimo lavoro compiuto da Lidia D'Alessio e della fiducia accordatami da De Luca».«Un nervo scoperto che aggrava quello delle disuguaglianze tra Nord e Sud».«C'è da superare anche lo scoglio della nuova autonomia fiscale di alcune regioni del Nord».«Lombardia e Veneto hanno chiesto l'attivazione dell'articolo 116 della Costituzione sul federalismo differenziato conseguito con il referendum, l'Emilia anche senza. Maggiore autonomia, maggiori funzioni e risorse, garantite da addizionale Irpef, Irap, quota di compartecipazione Iva. Il surplus è del Nord mentre il Sud ha un residuo negativo».«Rischia di perdere circa 2,4 miliardi oggi assicurati dalla perequazione e solidarietà, equivalente al surplus positivo della Lombardia».«Si può solo aumentare il deficit o si sottofinanziano regioni come la Campania. La battaglia sulla sanità sarà ancora più aspra. Senza contare la storica penalizzazione sul procapite e la migrazione sanitaria».