Sabato 29 Settembre 2018, 08:00

Tre anni e passa a schivare la legge Severino. Ma da ieri sera l'incubo ricorrente di Vincenzo De Luca sembra ormai dissolto per sempre. Assolto dalle accuse di falso e abuso d'ufficio per la costruzione del Crescent, ora l'ex sindaco di Salerno può già gettarsi a capofitto nella campagna per le prossime regionali. Spazzando le polemiche e gli attacchi dei nemici e i veleni interni del Pd. Niente più insidie nel suo orizzonte politico, insomma. Ed è, comunque la si vede, un giro di boa dalle 23 di ieri sera quando i magistrati sono usciti dopo 8 ore dalla camera di Consiglio ed è stata letta la sentenza di assoluzione. Per lui e tutti gli imputati.