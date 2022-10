Assunzioni, Ciarambino soccorre la maggioranza; M5S: alleata di De Luca

Se era scontato l’ok in aula per la nuova legge per assumere dirigenti, non lo è affatto lo scontro tra il gruppo M5s e quello degli scissionisti di Impegno civico. Con un botta e risposta velenosissimo tra il capogruppo grillino Gennaro Saiello e Valeria Ciarambino, ex capogruppo M5s e ora al vertice del partito dimaiano. «Il gruppo M5s si studi i provvedimenti altrimenti poi si fanno brutte figure», dice la seconda annunciando il voto positivo al provvedimento voluto da De Luca; «Ciarambino deve chiarire perché in aula si comporta da maggioranza anche se formalmente non lo è. O almeno ci faccia sapere se ha avuto qualche delega...», replica Saiello annunciando voto contrario. Ed ecco servito lo scontro tra ex compagni ieri in consiglio dove si procede anche al via libera al rientro del consigliere deluchiano Nino Savastano (a cui i magistrati hanno tolto il divieto di dimora) e all’ok al piano di gestione dei rifiuti speciali.



Il testo al centro dello scontro è il reclutamento straordinario a reclutare dirigenti «per fronteggiare la tempistica stringente imposta dal Pnrr». Norma voluta e presentata in giunta direttamente dal governatore De Luca a cui viene posto il bollino di somma urgenza. Anzi urgentissima se il testo va in giunta l’11 ottobre, la commissione preposta per l’istruttoria si riunisce addirittura di sabato pomeriggio e ieri mattina arriva l’ok in Aula (8 giorni netti, un record). «Un provvedimento Speedy Gonzales se addirittura i consiglieri, cosa mai vista, sono convocati di sabato pomeriggio...», ironizza il neocapogruppo della Lega Severino Nappi. In pratica si prevede una nuova organizzazione in 19 direzioni generali e 7 uffici speciali posti alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale. E, questo il motivo di scontro, la possibilità di nuovi concorsi pubblici di cui una quota del 15 per cento riservata al personale dirigente della Regione.

Una strada aperta per stabilizzare alcune figure dopo le ultime prove concorsuali per funzionari e dirigenti a tempo determinato. «Non parliamo di personale nuovo ma di gente che già alberga a palazzo Santa Lucia: non c’è alcun collegamento tra il Pnrr», attacca il leghista Nappi. E aggiunge: «Questo è il rodato “sistema Salerno”: ecco una normetta che serve solo a creare un canale preferenziale per garantire posti riservati. Evidentemente, per De Luca sono queste le emergenze della Campania e non il lavoro, la sanità, i rifiuti e i servizi fermi all’anno zero».

«La maggioranza approva l’ennesimo atto inutile per i cittadini ma utile a De Luca a piazzare ulteriori dirigenti in Giunta regionale. In un momento storico drammatico, con il dramma del caro bollette questa amministrazione reputa impellente un provvedimento poco chiaro che nasconde, dietro i fondi del Pnrr, ulteriori incarichi e consulenze», rincara il capogruppo grillino Gennaro Saiello, annunciando voto contrario.



«Si prevede il reclutamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di risorse professionali e competenze necessarie a fronteggiare la tempistica stringente imposta dal Pnrr», spiega il presidente della I commissione Affari istituzionali Giuseppe Sommese. Per la giunta replica invece l’assessore al Bilancio Ettore Cinque: «Il collegamento al Pnrr non è un semplice orpello perché al momento la Regione ha a bilancio progetti per 1,5 miliardi». Ma a difendere a spada tratta il provvedimento deluchiano, più degli altri, è proprio l’ex nemica Valeria Ciarambino: «Questo provvedimento regola sia le assunzioni della giunta che del consiglio, quindi ritengo sia valido e condivisibile. Ci anche i tetti di spesa. Il gruppo grillino - rincara - non era in commissione, quindi non può saperlo». Ed ecco il via libera.