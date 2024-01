Ufficialmente l'ordine del giorno, il primo della seduta di inizio anno, è «proposta integrativa al Bilancio per il triennio 2024-2026 del consiglio regionale». Ma non c'era stato il via libera dell'aula il 21 dicembre scorso con una seduta sprint di poco più di due ore? Si, appunto. Ma forse è stata troppo, ma proprio troppo sprint, perché nessuno, né dirigenti e né consiglieri, si è accorto che gli allegati del bilancio del consiglio non erano quelli relativi al provvedimento votato. Un pasticciaccio di cui qualcuno si è accorto. Ma solo dopo Capodanno.

E allora? Altra corsa, dopo il lungo ponte festivo, per ripetere tutto l'iter, compreso riunire di nuovo i componenti dell'ufficio di presidenza e della commissione bilancio, e approvare di nuovo in aula il bilancio del consiglio regionale. Quello giusto, stavolta. Altrimenti il rischio è che atti successivi possano essere inficiati o sopravvengano ricorsi. Ma possibile che nessuno se ne sia accorto? Possibile. Tutto è venuto fuori, tra imbarazzi e scaricabarile vari, solo quando il testo è stato pubblicato sul Burc del 28 dicembre scorso. Ma chi volete che se ne sia accorto a due giorni da Capodanno e con gli uffici deserti? Nessuno, appunto. E ora, lunedì alle 15, di nuovo tutti in aula a rivotare.

In pratica il testo votato era giusto ma gli allegati, parte del testo e quindi vincolanti, non lo erano affatto. Eppure tutto l'iter era stato svolto. Prima la riunione dell'ufficio di presidenza, poi il passaggio in commissione Bilancio e, infine, il voto in Aula. Peccato però che gli allegati in questione non erano quelli del bilancio di previsione generale del consiglio ma quelli relativi al gestionale che si approva solo dopo. Tecnicismi, sia chiaro, di cui però qualche dirigente o qualche consigliere doveva rendersene conto. Niente. Tutti alle prese con lo shopping di Natale e, nel caso dei consiglieri regionali, indaffarati come non mai a far inserire mance e finanziamenti vari per i loro territori nel testo, come nelle migliori tradizioni. E niente: dell'errore qualcuno se ne rende conto solo dopo il rientro dalla lunga pausa natalizia. Tutto, ovviamente, tra mille imbarazzi anche perché a questo punto, ad avvenuta pubblicazione, era quasi impossibile capire se gli allegati in questione erano sbagliati sin dal principio dell'iter o siano arrivati così solo in Consiglio.

Inutile pensarci ora. Soluzioni? Una sola ripetere tutti i passaggi. Ed ecco una nuova seduta dell'ufficio di presidenza l'8 gennaio e, due giorni fa, una nuova seduta della commissione Bilancio per licenziare il nuovo testo. Nella cui premessa viene messo tutto nero su bianco: «Per un disguido procedurale, nella fase di assemblamento del provvedimento, ad eccezione della nota integrativa, alla richiamata deliberazione 182 del 18 dicembre 2023, non sono stati correttamente allegati tutti i documenti, elenchi e prospetti previsti dai principi contabili generali e applicati e dagli schemi di bilancio ex d.lgs. n. 118/2011, e riportati come approvati nel relativo dispositivo».

Insomma il rischio era trovarsi davanti a rogne non da poco. A cominciare da atti successivi inficiati, ricorsi e quant'altro perché gli allegati contabili non rispettavano i principi di redazione previsti dalle norme che regolano «i criteri per le Regioni, gli enti locali e loro enti ed organismi strumentali (esclusi gli enti sanitari) volti ad assicurare l'unità economica della Repubblica». Insomma meglio adeguarsi, correre ai ripari anche se serve rimettere piede nell'aula del Centro direzionale.

«Solo un errore materiale da parte degli uffici. Nessun giallo o nessun fatto politico. Serviva porre rimedio come stiamo facendo per evitare eventuali problemi: e tutti i colleghi consiglieri si sono subito resi conto della situazione che si è venuta a creare», spiega Gennaro Oliviero, presidente dem del Consiglio regionale.

Dai grillini però arriva una puntualizzazione. Lo fa il consigliere regionale Gennaro Saiello che, l'altro giorno in commissione Bilancio, si è astenuto «per senso di responsabilità. Ma il no in Aula al bilancio di dicembre rimane», tiene a specificare. Poi critica i metodi sprint di un provvedimento importante come questo. «Anche quest'anno siamo stati costretti ad approvare il bilancio di previsione del Consiglio a ridosso della scadenza, con poco tempo a disposizione per approfondire gli interventi e le azioni. La politica - conclude il consigliere M5s - dovrebbe invece dare ai tecnici la possibilità di lavorare in maniera ponderata e con tempistiche sufficienti ad elaborare con attenzione un documento così delicato».