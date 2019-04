Regione Campania, cinque saggi e una sola seduta: costo 290mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 08:30

Sinora si sono riuniti una volta sola in tre mesi. Solo per eleggere presidente e vice. Poco se hanno a disposizione un budget abbastanza cospicuo: 290mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020 (senza contare i 140mila del 2018 anche se l'organismo è stato varato solo a dicembre scorso). Risorse per pagare gli stipendi dei 5 membri della Consulta di Garanzia Statutaria del Consiglio regionale della Campania, staff ed eventuali comandati. Si tratta di un super gruppo di saggi che può esprimere pareri non vincolanti su statuto, leggi e atti amministrativi regionali e sull'ammissibilità di eventuali referendum regionali. Non tutte le Regioni ce l'hanno ma la Campania ha preferito dotarsene tuttavia, a dispetto di Abruzzo, Umbria, Liguria, Lazio e Toscana che li pagano a presenza, qui si arriva a uno stipendio. Per carità parliamo di illustri professionisti che la Campania ha deciso di retribuire con un rimborso forfettario mensile calcolato sul 60 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali: circa 5mila euro mensili da cui fare qualche piccola detrazione fiscale.