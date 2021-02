Metodo Universiadi. Si consolida la collaborazione istituzionale tra Palazzo Santa Lucia e Coni Campania, già resasi efficace in occasione del successo internazionale dei Giochi universitari, celebrati nel mese di luglio 2019. E l’incontro odierno in via Alessandro Longo ha perfezionato una saldatura d’intenti e un’intesa solida e proficua, che guarda al futuro nel segno della continuità. «L’obiettivo è promuovere lo sport per i suoi valori sociali e di aggregazione: tante sono le nuove iniziative che la Regione Campania intende mettere in campo nei prossimi 5 anni in sinergia con il Coni», ha dichiarato Lucia Fortini, assessore alla scuola e alle politiche sociali e giovanili, ragionando con Sergio Roncelli, presidente del comitato olimpico regionale.

Nulla è lasciato al caso. «Sono previsti interventi sia alle strutture, che la realizzazione di progetti dedicati ai giovani», ha proseguito Fortini, illustrando la volontà di ammodernare le palestre dei plessi scolastici fruiti dai ragazzi anche in orari pomeridiani e non solo. Pronto anche un calendario di manifestazioni che interesseranno gli studenti della Campania. In agenda i Giochi della Gioventù, dove si sentono «tutti protagonisti, nessuno escluso», all’insegna di uno spirito partecipativo e al contempo competitivo. «Sono convinta che l’attività sportiva sia fortemente educativa per i nostri ragazzi», ha concluso l’esponente della Giunta De Luca. Studio e sport binomio perfetto.

