Regione, l'apertura di De Luca: rimpasto in giunta con new entry da Napoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 10:30

Due o quattro nuovi assessori per rilanciare l'azione amministrativa, distribuire il gran numero di deleghe che oggi si concentrano nelle mani del presidente della Regione, gettare le basi per concretizzare il lavoro fatto finora e lanciare la sfida agli avversari che oggi appaiono vincenti. Perché l'obiettivo di Vincenzo De Luca, chiusa in modo disastroso la tornata delle politiche, sono le elezioni regionali del 2020. In cui il governatore non ha alcuna intenzione di perdere.Ogni decisione è rimandata a metà aprile, quando si sarà smaltita la delusione elettorale, visto che De Luca ha perso piuttosto male anche nella «sua» Salerno, e ogni decisione non potrà essere legata all'esito del voto di marzo. L'idea è sfruttare le possibilità concesse dalla legge. Al momento del suo insediamento, infatti, il presidente della Regione aveva composto una squadra di soli dieci componenti, «risparmiando» due posti per dare un segnale di sobrietà. Visti i risultati, in termini elettorali, con due pesanti sconfitte consecutive prima al referendum costituzionale e poi alle politiche, non c'è più ragione di mandare segnali impliciti e c'è invece la necessità di guardare avanti.