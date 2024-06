Appena archiviate le Europee, Forza Italia accelera già sulle regionali. Scatenando però frizioni con gli alleati di centrodestra, a cominciare da Fdi. «Già la settimana prossima annunceremo i nomi dei primi candidati al consiglio regionale della Campania», annuncia ieri mattina il coordinatore regionale azzurro e appena rieletto all’Europarlamento, Fulvio Martusciello. «Parlare ora di candidatura alla presidenza della Regione è prematuro ed è anche sbagliato rivendicarla su base partitica», replica subito per Fdi Luciano Schifone riferendosi proprio all’europarlamentare azzurro che mira alla candidatura per il vertice di palazzo Santa Lucia: forte anche dei suoi quasi 100mila voti dell’ultimo weekend.

Frizioni nel centrodestra sulle regionali che in queste ore stanno avvenendo non solo in Campania. È il caso del Veneto dove Fdi vuole assolutamente scalzare la Lega e impedire un altro mandato all’uscente Luca Zaia piazzando un proprio nome. In Campania invece le scaramucce erano partite già prima del voto. Proprio Antonio Tajani, leader di Fi, annunciò tre settimane fa che il suo partito avrebbe indicato il 10 giugno il candidato presidente in Campania: «Usciremo rafforzati dal voto quindi credo sia giusto essere parte determinante per la scelta del candidato», disse. A stretto giro arriva la replica piccata di Edmondo Cirielli (che pure non disdegnerebbe la corsa a Santa Lucia), uomo forte di Fdi proprio in Campania e vice di Tajani alla Farnesina: «Penso che egli (Tajani, ndr) si sia riferito ad un’aspettativa di Forza Italia, non certo di Fdi partito leader in Campania. Probabilmente gli è stato suggerito dai suoi rappresentanti locali nella speranza che Forza Italia possa raccattare qualche voto in più», fu la replica. Match a distanza che sembrava archiviato con il voto europeo dove, correndo ognuno per sé, è normale giocare anche un po’ a danno degli alleati della stessa coalizione. E invece ecco Forza Italia mettere il piede sul gas, puntando sul fatto che Martusciello con i suoi 97mila voti supera Alberico Gambino, primo degli eletti Fdi sempre al Sud con 92mila preferenze.

Il risiko

«Le europee sono state come le primarie: Martusciello ha preso più voti di Gambino, candidato di Cirielli, e di chiunque altro», è il ragionamento che filtra in casa azzurra. Da qui l’annuncio di ieri di Martusciello. E per la settimana prossima ecco una convention azzurra a Napoli, con il vicepremier Tajani, in cui saranno annunciati i primi nomi dei candidati al consiglio regionale (tra questi spunta quello del sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia e il direttore del Clinic Center Giuseppe Noschese).

«L’organizzazione della campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni regionali di ottobre - spiega Martusciello - prosegue a ritmo serrato. Vogliamo costruire liste forti e radicate. E vogliamo una coalizione con altrettante liste solide e credibili. Sento forte su di me - aggiunge - il peso di essere il più votato del centrodestra. Il nostro progetto di centro sarà vincente».

Ovviamente questa accelerata improvvisa non piace affatto a Fratelli d’Italia. «Parlare ora di candidatura alla presidenza della Regione è prematuro ed è anche sbagliato rivendicarla su base partitica, anche perché su questo piano non c’è dubbio che spetterebbe a Fratelli d’Italia l’indicazione, viste le percentuali raccolte alle Europee», spiega Luciano Schifone, componente della direzione nazionale del partito della Meloni riferendosi non alle preferenze personali ma alle percentuali dei partiti di centrodestra. Dove Fdi supera Fi in tutte le province, e in quella di Salerno è addirittura il primo partito in assoluto con oltre il 27 per cento.

«Sarebbe opportuno non insistere e - aggiunge sempre Schifone riferendosi a Forza Italia - lavorare insieme per trovare il candidato migliore che, a prescindere dalla collocazione partitica, sia in grado di garantire un’attrazione anche nella società civile e in ambienti oltre il centrodestra, per recuperare quel 10 per cento necessario. D’altra parte è evidente che anche in Campania si comincia a riconoscere la validità e l’efficacia di uno sforzo che il governo, a cominciare dalla Cultura, sta profondendo in maniera concreta».