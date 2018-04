CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Aprile 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 09:44

La batosta elettorale l'ha avvertita e debitamente analizzata: il governatore Vincenzo De Luca è ben consapevole che è arrivato il momento di imprimere una svolta per entrare nella fase due del suo mandato. Applicando una nuova strategia politica che dovrebbe portare al rimpasto di giunta entro la fine del mese. Com'è noto, il presidente della Regione non vanta un rapporto idilliaco con il Partito Democratico, il suo partito a fasi alterne uscito distrutto dall'ultima tornata elettorale. Nonostante le dure critiche consegnate al renzismo, ora però con i democratici conviene una tregua. Per ripartire insieme dalla debacle delle elezioni politiche. Da qui l'idea di confrontarsi con i vertici del Pd campano per decidere il da farsi. De Luca non sembra orientato a far entrare nella sua squadra esponenti politici doc perché rifugge la logica delle correnti, ma in tanti dal mondo politico stanno bussando alla sua porta.Si tratta di alcuni candidati non eletti il 4 marzo, oppure sostenitori della coalizione di centrosinistra disposti a cementare l'alleanza nel caso in cui lui decidesse di riprovarci sfidando il vento contrario che ora vede i grillini in rampa di lancio, de Magistris pronto a scendere in campo ed il centrodestra ancora in fase di riorganizzazione. Non è esclusa l'ipotesi di far entrare in giunta il segretario regionale Assunta Tartaglione, che resterebbe in sella alla guida del partito fino al congresso autunnale. Le orecchie di De Luca non sembrano affatto sensibili ad ascoltare chi gli parla o sussurra per soddisfare le ambizioni personali. Non foss'altro perché il quadro politico nazionale e locale è completamente stravolto: rispetto a tre anni fa non esistono più Udc e Scelta Civica nella forma che avevano ad inizio legislatura, mentre Alternativa Popolare insiste per il recupero di Gioacchino Alfano anch'egli rimasto a casa dopo la doppia esperienza di parlamentare e sottosegretario alla Difesa.