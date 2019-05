Regione Campania, nuovi requisiti e infornata di dirigenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 12:00

Il concorso per dirigenti della Regione finisce nella bufera. «Regolamento fatto ad arte per qualcuno», mettono nero su bianco, in due distinti documenti, Cgil, Cisl e Uil mentre la consigliera regionale grillina Valeria Ciarambino, in qualità di presidente per la commissione Trasparenza, firma un esposto all'autorità Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Nel mirino finisce la delibera di giunta del 9 aprile scorso (la n.149) in cui viene approvato «il nuovo regolamento in materia di accesso...