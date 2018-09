â€‹Regione Campania per i giovani lavoratori, pronti 4,2 milioni per l'apprendistato professionalizzante

Lunedì 17 Settembre 2018, 17:24

Regione Campania, sbloccati 4,2 milioni di euro con l'approvazione dell'avviso pubblico per il sostegno e l'implementazione dei contratti di apprendistato professionalizzante. A partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del Decreto Dirigenziale n. 1094 del 12/09/2018, si potranno inoltrare le domande di partecipazione all'Avviso. Le imprese interessate, prima di inoltrare la domanda, devono effettuare la comunicazione del contratto di Apprendistato, sull'apposito ed unico sito dedicato www.apprendistatoregionecampania.it.Promuovere la crescita professionale ed incentivare la buona e durevole occupazione, sono mosse fondamentali al fine di implementare la crescita e la competitività del sistema produttivo della Campania. Inoltre i due assessori Chiara Marciani (Formazione e Pari Opportunità) e Sonia Palmeri (Lavoro) annunciano che con prossimi atti saranno pubblicati gli Avvisi inerenti i contratti di Apprendistato per la Qualifica e il Diploma Professionale (giovani 15 – 25 anni) e di Alta Formazione e Ricerca (18 – 29 anni post diploma - post laurea ).“L’obiettivo principale, chiarisce l’Assessore Chiara Marciani, è quello di valorizzare l’istituto dell'apprendistato quale strumento di promozione dell'occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale. Con questo avviso riusciremo a coinvolgere più di 500 giovani che non solo saranno formati sul campo, ma avranno anche l’opportunità di usufruire di un bonus occupazionale.”