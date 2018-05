Campania, il rimpasto di De Luca: in giunta l'ex procuratore Antimafia Roberti

Martedì 29 Maggio 2018, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 14:23

Rimpasto per la Giunta regionale della Campania guidata dal presidente Vincenzo De Luca. Tra i nuovi assessori spicca Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia. A Roberti viene assegnata la delega alle politiche per la sicurezza. Entrano a far parte della Giunta regionale anche Bruno Discepolo, con delega all'Urbanistica, Ettore Cinque, con delega al Bilancio, e Gerardo Capozza, con delega alle attività produttive. Amedeo Lepore assume la responsabilità di consigliere del presidente in ordine alla materia delle Zes della Campania.De Luca ringrazia gli assessori uscenti Serena Angioli e Lidia D'Alessio «per l'importante lavoro e l'impegno profuso in questi anni» e rivolge «un ringraziamento particolare a Franco Roberti che, con generosità, ha offerto la sua collaborazione ed esperienza per la messa a punto di iniziative sempre più efficaci sul piano della sicurezza. Siamo di fronte a una grave emergenza - aggiunge De Luca - dovremo lavorare a un grande progetto educativo rivolto alle giovani generazioni, ma anche a misure di prevenzione, di videosorveglianza, di contrasto forte a fenomeni di illegalità dovunque si manifestino, dalle ambulanze del 118 ai pronto Soccorso, ai quartieri, alle baby gang, alle occupazioni abusive di immobili pubblici»