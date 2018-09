Crescent, oggi la sentenza De Luca: piano B, spunta l'ipotesi Roberti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Settembre 2018, 07:00

«De Luca è tranquillo, perché sa di essere innocente»: i collaboratori più stretti del presidente della Regione spiegano che non c'è nessuna exit strategy perché lui, il governatore, non ritiene possibile una condanna nel processo Crescent. Vincenzo De Luca, però, è un politico capace di programmare per lunghi periodi. E in caso scatta la legge Severino e deve lasciare l'incarico sono due le opzioni possibili: quella prevalente è lasciare tutto come è, con Fulvio Bonavitacola vicepresidente che diventerà il reggente per la Campania, quella che è più suggestiva vede una nomina a vice per Franco Roberti, cui spetterebbe di governare la regione per i prossimi due anni.