I termini per l’avviso pubblico sono scaduti mentre la conferenza dei capigruppo ha già dato all’unanimità parere favorevole a fine luglio. Con un ultimo passaggio oggi in aula con il voto per dare il via libera definitivo, di fatto, all’acquisto di un edificio per il Consiglio regionale. Rigorosamente «localizzato nel perimetro del Centro Direzionale, preferibilmente in prossimità dell’isola F13 ove è collocata l’aula consiliare». È il nuovo immobile che ha deciso di acquistare il Consiglio campano per abbattere i fitti passivi di un altro allocato sempre al Centro direzionale. Ma poco funzionale alle esigenze se deve condividerlo con altri uffici pubblici.



L’iter è partito da fine aprile con una manifestazione d’interesse aperta (i cui termini sono già scaduti) ma la formalizzazione avverrà oggi in Aula dopo aver preso atto di un attivo in cassa di circa 15 milioni di euro. E una quota parte di questa cifra sarà usata proprio per l’acquisto dell’immobile. In modo da usare quel fitto che pesa sulle casse del Consiglio per circa 2 milioni di euro l’anno per un’acquisizione.

All’ordine del giorno, infatti, è stato incardinato oggi il voto sulla delibera dell’ufficio di presidenza 31 luglio avente ad oggetto «Bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2023-20125. Assestamento e verifica degli equilibri».

E qui che si troveranno le risorse per l’acquisto dei nuovi uffici da destinare all’attività consiliari e sui cui nessuno dovrebbe mettersi di traverso. Conta infatti già l’ok unanime nella conferenza dei capigruppo e nessuno stop alla delibera 98 del 20 giugno scorso in cui nero su bianco si evidenziava già l’attivo di circa 15 milioni in cassa. D’altronde, è questa l’idea: molto più conveniente diventare proprietario di un immobile piuttosto che continuare a pagare un fitto. Da qui la ricerca avviata per trovare la soluzione migliore. Non solo dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista economico. Fermo restando che l’offerta dell’acquisto «sarà oggetto di valutazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, il cui parere e nulla osta saranno vincolanti e condizionanti per poter accedere alla stipula del contratto di alienazione».

In particolare l’edificio deve avere «una superficie lorda minima di 9mila metri quadri per gli uffici e una di 240 lorda per deposito a uso archivio e, inoltre, un garage per parcheggio auto». Ulteriori requisiti richiesti sono «l’autonomia funzionale, una razionale distribuzione dei locali, preferibilmente articolato con stanze da adibire ad uffici e adeguate aree di servizio, e deve avere un’area di almeno 70 metri quadri da poter destinare a hall per l’accoglienza di visitatori esterni».

Oggi, infatti, il Consiglio regionale è locatario di 10 piani presso l’edificio F8 ma deve dividerlo con un’altra serie di uffici pubblici. L’idea, quindi, è quella di dotarsi, se è possibile, di una sede più autonoma e con un’entrata ad hoc solamente per gli uffici regionali. Ma procedendo ad un acquisto. Al contrario, della Soresa, la partecipata della Regione che nel marzo ‘22 aveva bisogno di una metratura più grande ma ha preferito avviare una procedura aperta per reperire nuovi uffici. Ed ha stipulato un contratto di fitto.

L’operazione del Consiglio è in controtendenza dai progetti del governatore De Luca che non ha abbandonato l’idea di costruire una nuova sede della giunta regionale alle spalle della Stazione centrale. Dovrebbe essere, secondo i progetti deluchiani, un palazzo di architettura contemporanea (sul modello Pirellone a Milano) nella zona di via Galileo Ferraris il cui costo però viene stimato tra i 400 e i 500 milioni di euro. Tutto all’interno di hub di interscambio alle porte di Napoli, interrando la linea Eav fino a piazza Garibaldi per realizzare un grande parcheggio per gli arrivi dall’autostrada.

Scelta opposta, invece, quella del Consiglio regionale che può muoversi come meglio crede in virtù della sua autonomia istituzionale. In virtù di questo decide di puntare sugli edifici esistenti del Centro direzionale per evitare inutili doppioni. Con l’unica determinazione di voler procedere però all’acquisto e superare il costo del fitto. Senza nemmeno dover accendere un mutuo immobiliare visto che i soldi in cassa ci sono. Un attivo che oggi, a meno di sorprese, dovrebbe essere sancito con il voto dei consiglieri.