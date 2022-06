Incendi, la Regione Campania stanzia dieci milioni per la lotta ai roghi

«Regione Campania in prima linea nel contrasto agli incendi in vista della stagione estiva. La giunta, infatti, ha approvato un intervento di quasi 10milioni di euro teso ad arginare il fenomeno dei roghi». Lo ricorda Vincenzo Santangelo, consigliere del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

«Nello specifico 6.991.588,46 euro sono stati destinati per le azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti e ai roghi di rifiuti - sottolinea - Un altro milione e mezzo di euro, invece è stato impegnato per il concorso dei vigili del fuoco per le attività di pronto intervento per le attività di spegnimento dei roghi di rifiuti. Stessa cifra è stata destinata per mettere in campo un'azione di contrasto agli incendi boschivi tesa a salvaguardare il nostro patrimonio naturale».