Regione ​Campania, approvato il tavolo tecnico anticamorra

Il presidente della commissione Anticamorra e beni confiscati della Regione Campania, Carmela Rescigno, ha riunito la commissione per ratificare l'istituzione di un tavolo tecnico di supporto alle attività della commissione.

Al tavolo hanno aderito esponenti del mondo accademico, della magistratura, delle forze dell'ordine, della polizia penitenziaria, ma anche dei vigili del

fuoco, dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, la Banca d’Italia.

Ne fanno parte anche i referenti delle associazioni dei sociologi, della Federazione delle Fondazioni della Campania, oltre a esperti in materia di antiriciclaggio, dell'antiracket e di anticontraffazione, con esperti di cybersicurezza e crimini informatici. Presenti anche organismi di riferimento del mondo della scuola.

Nel corso della riunione è stata predisposta una bozza per un cronoprogramma che prevede una fitta agenda di convegni di livello su temi come la lotta alla criminalità organizzata e il riutilizzo dei beni confiscati, oltre che la pianificazione di una campagna di mobilitazione nelle scuole e nel mondo sportivo, con la definizione del primo appuntamento del 28 maggio prossimo in cui è prevista la "Regata della legalità" nel Golfo di Napoli (gara riconosciuta dalla Federazione Velica Italiana). «È solo un primo passo del nostro impegno - spiega la presidente Rescigno -. L'obiettivo della commissione che ho l'onore di guidare sarà quello di creare una sinergia tra gli enti per migliorare le iniziative sul tema dell'anticamorra e della gestione dei beni confiscati».