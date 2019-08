Regione Campania, tensione tra i cinquestelle: «Mai con il governatore De Luca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 07:31

In Campania la stagione dello scontro non pare destinata a terminare, almeno per il momento. Il Movimento Cinquestelle regionale ha digerito gioco-forza la nascita del nuovo Governo col Pd guidato da Giuseppe Conte sempre più leader di fatto dei grillini, ma ha respinto con la consueta forza verbale qualsiasi ipotesi di alleanza o desistenza con Vincenzo De Luca alle prossime regionali.