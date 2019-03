CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Marzo 2019, 09:10

Ad un certo punto fu necessario emanare un regolamento: i consiglieri e gli assessori con i loro staff avevano la precedenza. Vietato accomodarsi per gli esterni. Perché mangiare alla buvette del consiglio regionale significava contare qualcosa. E c'erano file lunghissime sino a sera. Altri tempi, altra storia. Ora alla buvette, tranne nei giorni di consiglio regionale, i clienti latitano. E il 4 aprile si chiudono i battenti. Per un mese. Ma qualcuno mormora: «Per sempre».LO SCENARIOQuando apre, siamo nella seconda legislatura di Bassolino, quei tavoli sono ambitissimi. Addirittura, è Sandra Mastella presidente del consiglio regionale, arriva una delibera affinché fosse rinnovata tutta l'hotellerie con il logo della Regione. Piatti, sottopiatti, bicchieri di cristallo. E tavoli sempre pieni. Tutti i giorni. In mezzo, è chiaro, non potevano mancare le polemiche per i costi. La Regione, infatti, investiva soldi dei suoi bilanci per fare in modo che un branzino o un pesce spada alla griglia non andasse oltre i 7 euro o un risottino oltre i 5. Prezzi da trattoria per la politica. E, infatti, all'epoca mantenere la buvette con prezzi proletari costava 19mila euro al mese, 250mila euro l'anno. Con il passaggio di amministrazione, su proposta della vecchia giunta Caldoro, il budget scende a 8750 euro al mese, 105mila all'anno. Senza contare acqua e luce garantiti dal Consiglio regionale che, anni fa, ammodernò anche le cucine. Eppure le buvette è rimasta lì, immutabile, anche se in altre regioni da anni esistono solo mense a servizio di tutti, dipendenti compresi.