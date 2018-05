Domenica 6 Maggio 2018, 14:49

Non c’è pace nello staff del governatore De Luca. Con uno sliding doors tra i suoi fedelissimi mai visto negli uffici di presidenza di palazzo Santa Lucia con i suoi predecessori. Prima ruoli chiave in genere immutabili, ora fluidi. Molto. Ecco l’era De Luca dove, in tre anni, si è assistito prima al licenziamento del capostaff Nello Mastursi (per un’inchiesta giudiziaria), poi al misterioso allontanamento di un altro fedelissimo salernitano come Alfonso Buonaiuto e infine all’arrivo (con una pausa per la campagna elettorale delle ultime politiche) dell’ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri. Ora invece il cambio tocca al settore della comunicazione dove cade una delle teste considerate sinora nevralgiche dal potere deluchiano: via il salernitano Mario De Rosa, responsabile dei social con stipendio da 145mila euro lordi l’anno, e nominato al suo posto il giornalista professionista Gualfardo Montanari (con trattamento economico da determinare). Revoca del primo incarico di «responsabile dell’informazione multimediale del presidente della giunta regionale» disposto con decreto del 24 luglio 2015 e contestuale nuova nomina con decreto del governatore di appena due giorni fa.De Rosa, un diploma da perito elettronico in tasca, era considerato un fedelissimo del governatore e arriva a Santa Lucia dopo aver curato la campagna elettorale per la sua vittoriosa scalata alla Regione giusto tre anni fa («realizzazione del portale CambiareOra.it e gestione di più di 1000 eventi», scrive nel suo curriculum). C’è stato lui, anche negli ultimi tre anni, dietro la comunicazione dei social network del presidente anche se appena un mese fa era stato deciso un primo cambio di passo, voluto proprio dal governatore per orientare meglio il suo pensiero dopo la debacle elettorale del 4 marzo.Ed ecco una gara per affidare ad una società ad hoc l’implementazione della comunicazione sui social: se l’aggiudica la DeRev di Roberto Esposito, l’ingegnere-blogger di Vallo della Lucania, che per alcuni mesi aveva seguito e curato anche i profili del grillino Luigi Di Maio, quando era vicepresidente della Camera. Non è bastato evidentemente a imprimere il cambio voluto dal presidente De Luca che ha deciso personalmente l’uscita di De Rosa. Al suo posto Montanari (irpino ma radicato da anni a Napoli), che a Santa Lucia aveva già curato la comunicazione dell’ultimo anno della seconda legislatura di Antonio Bassolino (con una nomina a dirigente cancellata con l’arrivo di Stefano Caldoro), per poi seguire prima Andrea Cozzolino e dopo Massimo Paolucci nei loro incarichi di europarlamentari a Bruxelles. Insomma un professionista considerato esperto della comunicazione politica, ottimo conoscitore dei media campani ma, soprattutto, con un approccio considerato molto meno aggressivo.Cambio vociferato da settimane, rumors di frizioni tra gli stessi componenti del gruppo comunicazione del governatore, sino alla decisione di revocare l’incarico al salernitano De Rosa e passare ad un altro professionista. Dietro la necessità di curare e pianificare una campagna meno dura sui social network e però capace anche di mettersi al passo e guerreggiare con avversari che su questi terreni hanno dimostrato di muoversi assai meglio. Partendo dal sindaco de Magistris (quasi sicuramente aspirante governatore in campo per le prossime regionali proprio contro De Luca) passando per i grillini, abili e allenatissimi a trovare l’algoritmo giusto per moltiplicare i messaggi attraverso i motori di ricerca e raggiungere gli utenti-elettori, come hanno dimostrato nelle ultime politiche. E il governatore, abile a fiutare il vento, ha intuito come i giornali (che non ha mai amato) e i suoi personali appuntamenti settimanali su un paio di tv locali, non possono bastare per le regionali del 2020.Tra pochi mesi, di fatto, si entra nel pieno della nuova campagna elettorale per Santa Lucia e il governatore non può più contare sul vento favorevole democrat. Anzi.E, ancora, si deve mettere in conto se l’ex sindaco di Salerno voglia o no usare quel che resta della macchina democrat. Simboli di partito compresi a cui De Luca è sempre stato allergico. Si deve preparare e pianificare tutto e prevedere anche l’imprevedibile: magari una discesa in campo con la lista Campania Libera e altre forze civiche. Ma, soprattutto, sui social occorre fermare quel sentiment negativo anti-De Luca scatenatosi dall’inizio dell’anno. Con un nuovo cambio. Alla comunicazione sui media stavolta.