Sono «totalmente infondate» le notizie relative a «futuri incarichi» che da giorni circolano in relazione alla Giunta regionale della Campania. Lo assicura il governatore campano Vincenzo De Luca, commentando notizie riportate da organi di stampa in merito a possibili rimpasti di giunta. «Alla Regione Campania si lavora, non si pensa ad altro», conclude De Luca in un tweet.

Lunedì 9 Aprile 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 15:57

