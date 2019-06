Lunedì 3 Giugno 2019, 13:47

«Per costruire una coalizione civica il dialogo deve essere non solo con Fico, ma con Di Maio, all'interno del Pd e con tanti altri. Poi trarremo le conclusioni. Se il dialogo produrrà cose buone allora lavoreremo tutti insieme ma se si arranca o se ci vogliono trascinare in recinti, io ho già pronta la conferenza stampa per i primi di settembre in cui non potrò che mettere in campo la mia candidatura perché a quel punto sarebbe l'unica alternativa possibile».Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, affrontando il tema delle regionali in Campania nel 2020. Per la costruzione di una coalizione civica «allargata», il sindaco guarda a più fronti avendo come punto di partenza «il laboratorio Napoli» aperto al dialogo e al confronto «con la parte moderata che guarda a destra e che non si riconosce nella deriva salviniana e nel ritorno di vecchi apparati di centrodestra ormai sconfitti, con la sinistra che è parte fondante, forza e orgoglio della nostra esperienza di coalizione napoletana, senza dimenticare la necessità di parlare a chi non va più a votare».De Magistris, nel sottolineare che «non è una mia azione di pressing, ma è un dialogo che mi viene anche molto richiesto», ha spiegato che l'obiettivo è «costruire un laboratorio regionale per configgere De Luca, la sua gestione fallimentare e per realizzare una Campania con migliori servizi e maggiore qualità di vita».