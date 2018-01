Renzi incontra Ferrandino a Roma e annuncia: «La riforma della giustizia tra le priorità del programma di governo del Pd»

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 20:18

«So benissimo che non eri tu l'obbiettivo che si voleva colpire e che si puntava molto più in alto. Ma la vicenda, tutte le vicende, non si chiudono quiì, non si chiuderanno con un trafiletto di giornale». Matteo Renzi si è rivolto così all'ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino, facendogli tutti i suoi migliori auguri. Ed è stata una vera e propria standing ovation quella che ha accolto l'ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino, alla Direzione Nazionale del Pd.Renzi dal palco s'è congratulato con Ferrandino per l'assoluzione netta da tutte le accuse nel processo Cpl Concordia e ha annunciato a chiare lettere partendo dalla vicenda ischitana: «Tra i primi punti del programma elettorale e di governo del Pd ci sarà il tema della riforma della giustizia penale, perchè così non si può più andare avanti».Il pomeriggio si era aperto con l'incontro a cinque rra Renzi, Assunta Tartaglione, Vincenzo De Luca e Lello Topo, durante il quale il segretario del Pd ha ribadito ciò che già ieri - a poche ore dalla sentenza promulgata dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli - aveva scritto nel suo tweet indirizzato a Ferrandino. Si è parlato anche di candidature, oggetto principale della riunione odierna del massimo organismo decisionale del partito.Con il via libera alle candidature alle prossime politiche dei parlamentari europei che decideranno di puntare a Camera o Senato, è scontato l'ingresso di Ferrandino - che è il primo dei non eletti nella circoscrizione Sud - al parlamento di Bruxelles, molto probabilmente al posto di Pina Picierno. Grande la cordialità e l'incoraggiamento ad andare avanti che Ferrandino, membro dell'assemblea nazionale del Pd ed esponente di punta del partito in Campania, ha ricevuto da tutti i presenti a cominciare dallo stesso Renzi che ha sottolineato come Ferrandino sia rimasto vittima di una «gogna giudiziaria e mediatica» basata esclusivamente da prove che non erano tali e che alla fine si sono dimostrate false.