Renzi, Italia Viva tenta i dem: prime crepe nei circoli Pd di Napoli

Ultimo aggiornamento: 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È una scissione a rate», dice un dirigente democrat prefigurando cosa accadrà nei prossimi giorni. O, peggio nelle prossime settimane. Perché ora, dopo una prima ondata (piccola) di sindaci e consiglieri passati dal Pd a, si passa a qualcosa di più sottile e pericoloso: l'addio di interi circoli. Qua e là sul territorio, rendendo instabili anche alcune amministrazioni se in qualche consiglio comunale molti esponenti democrat stanno studiando i regolamenti per vedere se possono costituire gruppi renziani. Mentre lunedì a Napoli ci sarà la prima iniziativa ufficiale di Italia Viva con, il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, l'ex ministro Maria Elena Boschi, il parlamentare Gennaro Migliore e Catello Vitiello, ex grillino appena passato dal gruppo Misto della Camera al movimento renziano.Negli ultimi giorni interi circoli sono passati dal Pd ai renziani. Prima quello di Pomigliano e, a distanza di 48 ore, quello di Arzano. Spesso, certo, sui territori insistono frizioni locali che possono tramutarsi in altrettanti addii al partito. È il caso di Pozzuoli, ad esempio, dove il segretario cittadino democrat Antonio Tufano è stato sfiduciato (pur rimanendo in sella). Dietro i malesseri di un paio di consiglieri, il capogruppo Vincenzo Daniele e il collega Luigi Manzoni, verso il partito locale e provinciale per la scelta del candidato sindaco alle prossime comunali di maggio. Quest'ultimi due hanno minacciato conseguenze e alcuni ritengono possibile un passaggio con i renziani. I diretti interessati smentiscono ma ieri mattina il commissario provinciale democrat Michele Meta li ha chiamati prima di una conferenza stampa già convocata, chiedendo anzitutto di stopparla e fissando un incontro chiarificatorio per lunedì. Per evitare danni. E così a Giugliano dove un paio di consiglieri della maggioranza democrat del sindaco Antonio Poziello hanno mollato: sono passati dal Pd a Italia Viva Giovanni Russo e l'assessore Paolo Conte. Mentre a Pompei Mario Estatico, consigliere della maggioranza è passato da Campania Libera, il movimento del governatore, a quello di Renzi. E qualcuno, nella città degli Scavi, mormora che ci sarebbero un paio di consiglieri del Pd pronti a passare con Italia Viva. Piccole scosse che fanno un discreto sisma a pochi mesi di elezioni regionali e comunali.«Il problema - spiega un dirigente democrat - è che molti circoli del Napoletano sono retti ancora da esponenti della vecchia. E, quindi, sino al congresso di inizio dicembre potrebbero essere molti di loro a passare il guado e lasciare il partito». Vedremo nelle prossime ore e dopo l'evento di lunedì al cinema Metropolitan a Chiaia che si preannuncia già da tutto esaurito. «Ci troviamo davanti a una piccola rivoluzione del panorama politico, e non solo quello nazionale. Italia Viva in queste ore è sulla bocca di tutti e l'interesse per questo progetto politico cresce di ora in ora. Lunedì avremo la presentazione ufficiale con Gennaro Migliore, Maria Elena Boschi, il ministro Bonetti ed Ettore Rosato. E prevedo - conferma Tommaso Ederoclite, ex presidente del Pd di Napoli passato con Renzi - centinaia di persone».