Patto Pd-M5S, cambiano gli scenari verso le elezioni regionali. E De Luca rischia la candidatura

Giovedì 29 Agosto 2019, 07:30

Il padre in fondo all'auletta dei gruppi parlamentari, il figlio sempre lì ma tra le prime file. E nessuno è riuscito a vedere l'eventuale smorfia che il governatore ha fatto, il De Luca padre appunto, quando il segretario Zingaretti affronta il nodo delle prossime regionali durante la direzione del partito in cui analizza la trattativa sul nuovo governo: «Favorire le alleanze dal nuovo quadro politico», dice il sintesi il segretario riferendosi al voto nelle regioni.Un dettaglio non di poco conto se, in queste ore, si è parlato molto di un patto di desistenza inserito tra gli accordi siglati tra Pd ed M5s per chiudere l'intesa sul Conte bis. Sia fonti democrat che grilline smentiscono qualsiasi ragionamento sul punto. Almeno in questa sede ma è naturale che a margine degli incontri di queste ultime ore il discorso regionali sia stato più che accennato. E ieri arriva una conferma in tal senso dalla parole di Zingaretti.