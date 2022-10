Revocati gli arresti domiciliari, rientra in consiglio regionale Savastano

Rientra in Consiglio regionale della Campania Nino Savastano, sospeso ad ottobre 2021 per il suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Salerno su presunti appalti truccati e corruzione elettorale. Savastano, del gruppo consiliare di maggioranza « Campania Libera» emanazione del movimento omonimo fondato dal governatore Vincenzo De Luca, era stato posto agli arresti domiciliari, poi revocati a luglio scorso.

Nella seduta di oggi il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero ha annunciato il rientro del consigliere Savastano e quindi la cessazione della supplenza da parte del consigliere Aniello Fiore.