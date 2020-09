Riapertura scuole in Campania, il pressing dell'Eav: «Servono orari differenziati»

Non basterà aprire tutte le stazioni né affidarsi ai privati per potenziare il servizio con qualche autobus in più: in Eav il ritorno a scuola previsto per il 24 settembre viene vissuto con preoccupazione. Il numero di viaggiatori aumenterà in maniera significativa e, soprattutto in Circumvesuviana ma anche in Cumana e Circumflegrea, il distanziamento sarà poco più che un miraggio. I vertici dell'azienda lo sanno e il presidente Umberto De Gregorio lancia un appello diretto a Luigi de Magistris: «È il sindaco della Città Metropolitana, prenda in mano la situazione e intervenga per regolare gli orari e gestire il flusso delle persone nell'arco della giornata. Lui può farlo».

La prova del 24 settembre, dunque, è molto temuta da Eav e lo stesso De Gregorio non fa nulla per nasconderlo: «Se non c'è un'organizzazione seria da parte delle istituzioni rischiamo grosso». Da disposizioni ministeriali, in Circumvesuviana si viaggia con l'80% della capienza massima, tra persone sedute e in piedi: vuol dire che ogni giorno sui treni delle sei linee vesuviane viaggiano tra gli 80mila e 100mila pendolari. Prima che il covid facesse il suo ingresso nel mondo erano circa 140mila, ma durante il lockdown sono stati più o meno 40mila. Questo vuol dire che già ora, quotidianamente, il personale fa i conti con utenti abbastanza vicini l'uno all'altro, con indisciplinati senza mascherina, con situazioni potenzialmente pericolose. Accade anche perché la Circumvesuviana garantisce poche corse: solo 230 al giorno, salvo guasti e soppressioni. Quindi, se un cittadino non riesce salire sul treno perché magari è troppo affollato, deve aspettare, quando gli va bene, un'ora per prendere la corsa successiva. Va decisamente meglio in Cumana e Circumflegrea, dove i treni passano più o meno ogni mezz'ora, favoriti anche da una tratta più breve. Con queste premesse, logico che l'arrivo degli studenti venga visto come uno spettro: il numero di persone destinate a salire sul treno, ma anche ad aspettare nelle stazioni, aumenterebbe a dismisura.



Gli appelli a mantenere il distanziamento, che già oggi appaiono piuttosto pleonastici, diventerebbe del tutto inutili. E allora Eav cerca di correre ai ripari, studiando un piano per fronteggiare l'emergenza dal 24 settembre. Innanzitutto, saranno riaperte tutte le stazioni chiuse a maggio, quando si decise di affrontare la fase 2 dei trasporti con più corse. In quella occasione, per evitare l'affollamento sulle banchine, si decise di chiudere 11 fermate, tra cui tre a Torre del Greco, due nel territorio di Casalnuovo, Madonna dell'Arco a Sant'Anastasia. Solo successivamente è stata riaperta Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano. Dal 24, dunque, non ci saranno più stazioni chiuse al pubblico. Sulle linee flegree, invece, l'unica stazione attualmente off limits è Cantieri, nel Comune di Pozzuoli, che comunque solitamente non fa registrare un'alta presenza di pendolari. Certo è che anche se dovesse esserci l'aumento delle corse, l'operazione stazioni aperte non solo non basterà ma potrebbe produrre un effetto ancora più devastante sul traffico di passeggeri. Di qui la seconda mossa: fare accordi con privati per aumentare il servizio automobilistico sostitutivo, cioè gli autobus. Attualmente Eav ha grossi problemi con i pullman: almeno il 40% del servizio viene garantito male o non garantito affatto. Tensioni si registrano soprattutto nell'hinterland napoletano e nel Vesuviano. E allora l'azienda potrebbe decidere di affidarsi ai privati per alleggerire il peso di passeggeri sui treni e potenziare il servizio su gomme. Non ci sono ancora certezze su questo fronte: la governance sta studiando il da farsi e annuncerà novità soltanto nei prossimi giorni. Intanto, però, De Gregorio una cosa ci tiene a sottolinearla: «Da soli non ce la facciamo, ci vuole un impegno globale». Il presidente Eav ha una ricetta precisa: «Ci vuole un orario differenziato di ingresso. Se ci sarà, il problema sarà gestibile. Se, invece, tutti vorranno entrare nelle scuole, ma anche in uffici e negozi alla stessa ora è probabile che ci troveremo in situazioni difficili». E anche su chi debba imporre (o quanto meno proporre) l'orario differenziato De Gregorio è chiaro: «Deve farlo de Magistris. È il sindaco della Città Metropolitana, tocca a lui trovare una sintesi. Il mio è un appello: intervenga il prima possibile».