Riaperture palestre e piscine in Campania da lunedì 25 maggio, ecco le regole di De Luca

Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza per la ripresa da lunedì 25 maggio dei servizi ricettivi anche non alberghieri, dell'attività delle piscine escluso quelle con acqua di mare e termali e dell'attività delle palestre.

In particolare, nei bed&breakfast, l'ordinanza suggerisce, ove possibile, di «utilizzare sistemi di virtual concierge o sistemi similari di servizio informativo all’ospite in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception e di favorire il ricorso alle procedure di priority check-out e self check-out, ferma restando la necessità di richiedere la sottoscrizione delle relative autorizzazioni» e impone «la sanificazione delle stanze destinate ad accogliere un nuovo ospite».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle palestre e nelle piscine, invece, dovranno essere organizzati «gli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi» e dovranno essere regolamentati «i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza almeno un metro per le persone mentre non svolgono attività fisica e di almeno due metri durante l’attività fisica». Ancora, «dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati» e «gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati».