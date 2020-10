«RiCostituente per Napoli», assemblea in via telematica

Con una “lettera aperta” i promotori di “RiCostituente per Napoli” (oggi oltre 170, riportati sulla pagina facebook “Ri-Costituente / per Napoli”) rilanciano l’appello che mira “a ribaltare le forme tradizionali della politica e a sconfinare dai recinti di un dibattito chiuso tra le sole forze politiche”; invitano la cittadinanza, ma anche i partiti e le formazioni politiche presenti nelle Assemblee elettive, a partecipare alla loro prima assemblea pubblica, che si terrà in via telematica, sabato 10 ottobre dalle ore 10 alle 13 con una regia trasmessa dal Multicinema Modernissimo.

Il dibattito sarà introdotto da Alfredo Guardiano e Paola Lattaro, coordinato da Andrea Morniroli con spunti tematici che saranno proposti con brevi interventi di Paolo Battimiello, Maurizio Braucci, Nunzia De Maria ed Enrica Morlicchio.

Tra i tanti autorevoli sottoscrittori e partecipanti, hanno preannunciato osservazioni e commenti Fabrizio Barca e Carlo Borgomeo.

A conferma dell’attenzione delle forze politiche per questa iniziativa, si è registrata - fino a questo momento - la partecipazione di Gilda Sportiello, Carmine Piscopo, Gennaro Migliore, Peppe De Cristofaro, Marco Sarracino ed altri autorevoli esponenti di sensibilità politico-culturali di area democratica e progressista.

L’assemblea verrà trasmessa in diretta sulla pagina fb “Ri-Costituente / per Napoli” e

per chi vorrà sarà possibile connettersi su piattaforma zoom inviando una mail a ricostituentepernapoli@gmail.com (fino a esaurimento posti)

