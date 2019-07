Rifiuti, caos su Acerra ma la Sapna insiste: «Il sito non è abusivo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Luglio 2019, 08:30

Da Acerra a Giugliano, resta alta la tensione legata alla prossima chiusura del termovalorizzatore. Servono nuove aree provvisorie di stoccaggio e oggi in Regione si decide sul sito di Acerra individuato dalla Sapna, che ieri ha difeso la scelta di sversare in località Pantano.Con un'articolata controdeduzione inviata al Comune di Acerra, alla Regione, all'Asl e all'Arpac, la società della Città Metropolitana che gestisce gli impianti di stoccaggio, confuta in toto la tesi del Comune secondo cui il sito del Pantano non sarebbe in regola o sarebbe addirittura abusivo.