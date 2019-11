Emergenza rifiuti, l'orgoglio di de Magistris: «Salvato Napoli da situazione grave»

«Notizie dal fronte #rifiuti: 1. #ICM senza più spazzatura (come da foto e in anticipo rispetto a quanto programmato all'inizio); 2. Giacenze azzerate, nonostante blocco ICM e crisi nazionale conferimento umido; 3. Frazioni secche smaltite, nonostante lo stress degli impianti stir di Giugliano, Tufino e Caivano dovuti al blocco di Acerra; 4. Decine e decine di verbali su tutto il territorio. Adesso continuare, come già si sta facendo, sul decoro». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

«Vorrei ricordare che mentre altri, anche all'interno delle istituzioni, davano per certa un ritorno all'emergenza rifiuti di dieci anni fa, mentre la politica e la comunicazione d'accatto davano per scontato che avremmo avuto i rifiuti al primo piano dei palazzi, mentre altri scommettevano sulla pelle della città e dei napoletani, per trarne un loro beneficio da cortile, mentre gli avvoltoi non vedevano l'ora di saziarsi sui rifiuti, noi, tante donne e tanti uomini delle istituzioni pubbliche del territorio, abbiamo affrontato la più grave crisi degli ultimi dieci anni: la chiusura per 35 giorni dell'inceneritore di Acerra. Abbiamo salvato Napoli e l'intera area metropolitana - aggiunge de Magistris - da una situazione gravissima che avrebbe messo in ginocchio l'economia del territorio e distrutto l'immagine che ci siamo rifatti in questi anni di durissimo lavoro. Ma di questo pochi parlano. Non date per scontato quello che è stato invece frutto di un lavoro serio, programmato ed attuato. Se ci siamo limitati a temporanee sofferenze - e di questo ovviamente abbiamo provato dolore - è il frutto di un lavoro duro e coraggioso. Adesso avanti tutta per contrastare severamente chi non rispetta le regole di un corretto smaltimento dei rifiuti, e migliorare lo spazzamento, il riassetto e il decoro. Ci volevate morti, ma siamo più vivi che mai. Perchè amiamo la nostra terra e perchè ò napulitan »se fa sicc' ma nun mor!«», conclude il sindaco su Facebook.

Ultimo aggiornamento: 11:13

