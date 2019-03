CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Marzo 2019, 09:58

Nessuna tassa rifiuti da pagare per le fasce più deboli. Quasi 4mila persone a Pozzuoli non pagheranno la Tari, l'imposta sui rifiuti. Sono 799 le famiglie con Isee inferiore o uguale a seimila euro annui che potranno beneficiare della misura sociale messa in campo dalla giunta del sindaco Vincenzo Figliolia a supporto delle fasce più svantaggiate. Una tassa che per una famiglia media, composta da cinque persone, con casa di ottanta metri quadrati, può arrivare intorno ai 500 euro annui e che per il 2019 sarà, per la prima volta, totalmente azzerrata.