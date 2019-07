Rifiuti, nuovo rinvio dell'autorizzazione per il sito di stoccaggio ad Acerra

Mercoledì 31 Luglio 2019, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi tuteliamo i cittadini di Acerra attraverso il diritto, le norme, le opposizioni tecniche, motivazioni valide e non attraverso la politica degli annunci o delle dichiarazioni di guerra che non servono a nulla e che lasciamo ad altri». Lo ha detto il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, al termine della Conferenza dei servizi di oggi in Regione per discutere dell'autorizzazione alla realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio nella piazzola numero 2 in località Pantano, contro la quale il Comune si è dichiarato contrario.«C'è stato un nuovo rinvio - fanno sapere gli amministratori comunali - e quindi non è stata rilasciata nessuna autorizzazione, mentre invece si comunica il rinvio a data da destinarsi, con la convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi, la richiesta di una serie di integrazioni alla società Sapna e l'impegno della Regione Campania ad adire l'Avvocatura dello Stato in merito ad alcune eccezioni sollevate dal Comune stesso».Anche oggi i rappresentanti comunali hanno espresso parere contrario alla realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio, sottolineando l'illegittimità di un'eventuale autorizzazione e la nullità del procedimento amministrativo contrario a delle sentenze passate in giudicato. In più il Comune di Acerra ha fatto rilevare la violazione del termine ultimo del 26 luglio, entro il quale la Sapna doveva produrre le sue controdeduzioni e integrazioni come deciso dalla precedente Conferenza del 18 luglio. «Questa Amministrazione - ha concluso Lettieri - dimostra con i fatti, nelle sedi opportune, senza fare alcuna propaganda politica, come si tutela davvero la Comunità, mentre c'è chi offende la città dichiarando il contrario. Noi continuiamo a lavorare in questo modo».