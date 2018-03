Rifiuti e nomine alla Sma, avviso a tutti i capigruppo regionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Marzo 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Li hanno convocati tutti. A partire da domani, fino al prossimo 27 marzo, li vogliono ascoltare per capire cosa ruota attorno a quel mondo conosciuto come Sma Campania.Non passa inosservata la nuova mossa della Procura di Napoli, nel corso delle indagini sulla gestione degli appalti per i fanghi in Campania: ieri pomeriggio sono stati notificati degli inviti a comparire a carico dei capi dei rispettivi gruppi politici che siedono nel consiglio regionale. Si tratta di convocazioni in qualità di persone informate dei fatti, nel tentativo di mettere a fuoco una serie di punti decisivi per il prosieguo delle indagini sulla storia delle presunte tangenti legate agli appalti per la rimozione dei fanghi dagli impianti di depurazione in Campania. Politici come Casillo, Cesaro, Grimaldi, Borrelli o Saiello sono solo alcuni nomi dei potenziali testimoni della vicenda Sma.Inchiesta condotta dai pm Sergio Amato, Ivana Fulco, Henry John Woodcock, sotto il coordinamento dell'aggiunto Giuseppe Borrelli, riflettori puntati sul mondo politico. O meglio: sul dietro le quinte delle decisioni che contano, per mettere a fuoco una serie di punti interrogativi. Facile intuire a cosa puntino gli inquirenti: come è nata la decisione di nominare Luciano Passariello consigliere politico della Sma? E chi ha deciso la nomina di altri due amministratori finiti al centro della videoinchiesta prodotta da Fanpage? Cosa c'è dietro le dimissioni di Lorenzo Di Domenico e Biagio Iacolare, dopo la pubblicazione dei loro dialoghi con Nunzio Perrella, nei panni di un agente provocatore?