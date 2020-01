Rifiuti, Torre del Greco passa alla raccolta porta a porta: scatta il nuovo piano

Torre del Greco passa al porta a porta. Cambia il sistema di raccolta nella quarta città più grande della regione Campania. Lo start del nuovo piano di raccolta differenziata è previsto per la serata del 27 gennaio 2020, quando le prime quattro zone saranno chiamate a rispettare le nuove regole del conferimento dei rifiuti. In particolare saranno le zone periferiche a sperimentare le nuove regole della differenziata, si tratta quindi di porzioni di territorio che sono al confine con i comuni limitrofi di Ercolano e Torre Annunziata. Le zone interessate sono la “1”, “2”, “25” e “26” (in basso lo schema con le strade interessate). Gradualmente anche le altre zone passeranno al porta a porta. In questo caso, i cittadini possono conferire i rifiuti già secondo il nuovo calendario presso le postazioni mobili che coincidono con gli Eco-punti e presso i siti di prossimità.



I volontari delle associazioni ambientaliste impegnate nella campagna di sensibilizzazione, al fianco della Buttol Srl, proseguiranno con la consegna porta a porta del kit di buste per la raccolta differenziata. I cittadini potranno utilizzare i sacchi secondo le seguenti modalità: la busta biodegradabile di colore bianco è per l’umido, verde per il vetro, gialla per multimateriale e grigia per la carta. L’indifferenziato può essere conferito in un qualsiasi sacco, tranne in quelli neri. In ogni caso basta conferire tutte le tipologie di rifiuti correttamente nel giorno e negli orari prestabiliti utilizzando un sacco di qualsiasi colore, purché trasparente.



Insieme al kit buste, i volontari consegneranno anche il materiale informativo (un opuscolo e un calendario da cucina). Nel caso in cui il cittadino non dovesse risultare in casa, verrà lasciata una cartolina con la quale si può rivolgere presso presso l’InfoPoint, allestito al parcheggio Palatucci complesso “La Salle”, per il ritiro. L’infoPoint è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30.



Nel frattempo è partita anche la distribuzione dei bidoni carrellati per gli esercizi commerciali-comparto food, che insieme a tutte le altre utenze non commerciali dovranno rispettare un altro calendario, che in molti punti coincide con quello delle utenze domestiche ma dà la possibilità di conferire tutti i giorni umido e carta (per quest’ultimo escluso di domenica), il vetro con una frequenza di tre volte a settimana. E’ da chiarire che questo calendario è dedicato esclusivamente alle utenze commerciali. © RIPRODUZIONE RISERVATA