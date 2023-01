Una riforma in chiaroscuro. È appena entrata in vigore da poco più di una settimana, ma alcuni dei temi trattati nella riforma della Giustizia firmata dall'ex Guardasigilli Marta Cartabia si concentrano già critiche che arrivano soprattutto dalle Procure e che alimentano, in queste ore, il dibattito interno alla magistratura italiana. Tra le voci che si levano in queste ore, c'è quella, autorevole, del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli, Luigi Riello.



Va dritto al cuore delle questioni, il Pg. Chiaro il suo ragionamento di fondo: con l'ingresso in vigore delle nuove norme rischiano sostanzialmente di restare impuniti «una galassia di reati ai danni di semplici cittadini, e si assisterà, tra qualche settimana, a scarcerazioni di delinquenti che abitualmente mettono in atto condotte illecite di questo tipo».

Una sorta di depenalizzazione camuffata? «Non ci sto a buttare a mare i processi per gli assegni del Pnrr - è la severa replica dell'alto magistrato - Mi pare che siamo di fronte a una sorta di depenalizzazione camuffata, che mette in un angolo le persone offese: nessuno tocchi Caino, certo, ma nessuno tocchi Abele». Riello fa riferimento ai casi relativi ai «furti ai danni di turisti, purtroppo molto frequenti nel territorio napoletano. Non vorrei che si diffondesse la convinzione che l'unico modo per fare i processi sia quello di non farli, farli abortire, eliminarli fisicamente».



Altri punti dolenti, quelli legati alla procedibilità su querela di parte. «Rendere perseguibile a querela di parte addirittura il sequestro di persona - prosegue il Pg - così come varie figure di furto aggravato, mi sembra concretizzare un disinteresse dello Stato per gravi rotture del patto sociale, lasciando le vittime alla mercé degli autori dei reati che - nelle zone infestate dalle mafie - avranno terreno fertile nel dissuadere le vittime a querelare».

«D'altro canto - aggiunge sempre Riello - ciò crea problemi, per esempio, per i processi direttissimi (reperire in tempo utile parti offese, talora legali rappresentanti di società), come recenti vicende, assurte alla ribalta della cronaca, dimostrano». Per il magistrato «i tempi biblici della giustizia italiana sono certamente inaccettabili e non degni di un Paese civile e moderno. Ma le raccomandazioni della Commissione europea riguardavano la scarsa efficienza del sistema giudiziario italiano, le lentezze procedurali, i mancati filtri agli appelli, la necessità di abbattere fortemente l'arretrato».

E dunque? Quali accorgimenti avrebbero potuto mitigare rischi e anomalie? Per Riello «era necessaria - quanto al processo penale - una riforma strutturale da tempo reclamata che coinvolgesse soprattutto i tempi, il sistema delle impugnazioni, e anche le complicazioni relative ai tanti adempimenti formalistici. La strada scelta è stata quella positiva, e che apprezzo, di modernizzare, di digitalizzare il processo, di realizzare nuove assunzioni di personale.



Ma non tutto è da criticare. Non mancano, ad avviso del Pg, altri profili decisamente apprezzabili. Ma quanto alla perseguibilità a querela di molti reati, se per taluni posso concordare, francamente per altri, di particolare gravità ed allarme sociale, no. In altri termini velocizzare i processi vuole dire per me sfrondare i rami secchi, sburocratizzare le procedure, modernizzare gli strumenti, razionalizzare un Codice diventato un vestito di Arlecchino tutto toppe e rammendi, non complicare gli adempimenti e le procedure (penso all'avocazione, ai processi con citazione diretta a giudizio)».