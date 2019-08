Piano rifiuti, la rivolta di Pascarola: «Qui già compiuti troppi disastri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 29 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una muraglia sociale a Caivano per dire no a nuovi depositi di rifiuti. Arriva la chiamata alla mobilitazione da parte dei maggiori rappresentanti territoriali dei partiti, sia di sinistra che di destra, raccogliendo adesioni trasversali. Piazza Annunziatella a Pascarola, a pochi passi dalla parrocchia di San Giorgio, ancora una volta rappresenterà il luogo dove unirsi, dove prepararsi alla mobilitazione.Qui si deciderà la data per l'azione di protesta pacifica e decisa in difesa del territorio. Tutti dalla stessa parte: a Caivano non sarà più possibile accogliere altra spazzatura.