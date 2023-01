Rimosse le auto abbandonate al Vomero, il plauso dell'ex ministro

Operazione oggi dei vigili urbani di Napoli per la rimozione di auto e moto abbandonate in strada. I prelievi delle carcasse si sono concentrati in alcune strade del quartiere Vomero-Arenella. A seguire l'operazione, il vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del M5s, Sergio Costa.

«È molto bello sapere che c'è questo servizio dei vigili urbani del Comune di Napoli - ha detto Costa - che si traduce anche nell'ottenimento di un bel risultato dal punto di vista della sistemazione della città. Mi sembra una bella operazione e ringrazio il corpo della polizia municipale e l'amministrazione. Tra l'altro il decreto sul testo unico dell'ambiente l'ho rivisitato io da ministro e dunque mi fa ancora più piacere vederlo applicato concretamente». Secondo i dati riferiti dal personale della municipale, nel 2022 sul territorio comunale sono state recuperate circa 3mila carcasse tra auto e motoveicoli. Mezzi abbandonati e destinati poi alla rottamazione.