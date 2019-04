Città metropolitana di Napoli, Dema licenzia Pace: è Iovino il nuovo vice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Aprile 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si candida alle Europee il sindaco Luigi de Magistris ma è sempre in movimento sul fronte della politica e sempre a guardare quello che ci sarà l'anno prossimo di questi tempi: le Regionali. Così in Città metropolitana viene dimissionato il vicesindaco Salvatore Pace perché sulla sua poltrona deve sedersi Francesco Iovino, anche lui un arancione ma eletto a Saviano dove è consigliere comunale. E Iovino in quella vasta area è portatore di voti. E alla Terza Municipalità, quella della Sanità, quartiere adottato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, dovrebbe entrare come assessore Egidio Giordano. Insomma, rimpastini tipicamente elettorali che raccontano più delle mosse che l'ex pm sta effettuando: Giordano è uno dei leader di Insurgencia.