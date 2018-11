Rimpasto al Comune di Napoli, i consiglieri delegati di Dema nella stanza dell'ex assessora Sardu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Novembre 2018, 12:00

Nella stanza della ex assessora Alessandra Sardu prenderanno posto i consiglieri delegati dal sindaco Luigi de Magistris. Perché proprio al terzo piano di palazzo San Giacomo e dove c'era la Sardu? Le deleghe della ex Riformista democratica - poi arancione - se le è tenute lo stesso de Magistris, e quelle stanze sono vuote. Per l'ex pm - assegnare le deleghe ai consiglieri - è l'unica strada per mettere a posto tutti i tasselli del cosiddetto «secondo tempo» del rimpasto che deve arrivare prestissimo. Nella sostanza, considerando che gli ultimi giorni del mese saranno interamente dedicati alla manovra di bilancio e al nuovo piano di rientro dal debito, il sindaco si sta muovendo per mettere la parola fine alla spinosa vicenda entro le prossime due settimane. L'ingresso delle due nuove assessore Laura Marmorale e Monica Buonanno, con l'uscita di Maria D'Ambrosio dei Verdi - che hanno lasciato la maggioranza - e Monica Buonanno, lungi dall'avere risolto i problemi di tenuta degli arancioni. La manovrina ha invece acuito i problemi producendo due flop consecutivi in Consiglio. Un campanello d'allarme che l'ex pm non sottovaluta.