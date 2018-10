Rimpasto al Comune di Napoli, Panini vicesindaco ma Del Giudice resta in giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:30

Si chiama Laura Marmorale l'ultima idea - in ordine di tempo - del sindaco Luigi de Magistris per rinforzare la giunta, nella sostanza per mettere mano al rimpasto. Che riguarderà anche le deleghe e i piani alti della squadra di governo.Enrico Panini, segretario di demA e assessore al Bilancio, è in vantaggio nel ballottaggio con Carmine Piscopo (Urbanistica) per il ruolo di vicesindaco. Che fine farà allora Raffaele Del Giudice? Dovrebbe restare in giunta con una delega molto larga come è già adesso. Un turn over nel quale lo stesso Del Giudice non si sentirebbe - a quanto trapela - ridimensionato da un punto di vista politico. Del resto lui non è in demA.