Rimpasto, ora de Magistris accelera: quindici giorni per cambiare la giunta di Napoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 09:41

La sostanza della situazione politica in cui versa Palazzo San Giacomo la racconta bene Mario Coppeto, capogruppo di Sinistra in comune: «Dopo la pausa estiva il sindaco, che è il capo politico della coalizione, deve mettere tutti i partecipanti sullo stesso piano e far capire come vuole attuare questo rilancio. Di certo serve mettere entusiasmo nella giunta con alcuni cambi. Mi chiedo cosa fanno alcuni assessori nella loro stanza dalla mattina alla sera». Non tenero Coppeto, evidentemente la misura è colma. La Sinistra del Consiglio comunale le ha chiamate «le riflessioni sotto l’ombrellone» quelle del sindaco Luigi de Magistris in merito al rimpasto di giunta. Prima del rompete le righe l’ex pm aveva promesso che, tornato dalle ferie avrebbe messo mano alla giunta, questione non più rinviabile dopo l’annuncio dei cambi fatto addirittura prima di Natale. Questione di equilibri politici interni ormai appesi a un esile filo.