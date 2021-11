Rio De Janeiro, il console italiano Miraglia del Giudice cittadino onorario

La Camera municipale di Rio de Janeiro nella persona del suo presidente Vereador Carlo Caiado, su iniziativa della Vereadora Rosa Fernandes, il giorno 12 novembre alle 17.30,nella Camera Municipale di Rio de Janeiro, consegnerà al Console Generale d'Italia Paolo Miraglia del Giudice il titolo di “Cittadino onorario del Municipio di Rio de Janeiro”, che rappresenta la piú alta condecorazione del Municipio e che gli viene concesso per gli alti meriti e servizi prestati alla città di Rio de Janeiro.

«È un motivo di grande orgoglio per me conoscendo la centenaria tradizione di rapporti solidi tra il popolo brasiliano e quello italiano. Napoli e Rio de Janeiro sono città molto vicine e i due popoli estremamente simili» ha commentato Miraglia del Giudice. Alla festa hanno partecipato anche i numerosi esponenti di organismi e associazioni italiane presenti sul territorio di Rio de Janeiro come il comites, la Camera di Commercio italo brasiliana, e il Coni Brasile presieduto da 30 anni a Rio dal napoletano Alfredo Apicella.