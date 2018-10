Riordino 118, scontro Pd-M5S: mozione bocciata in Consiglio regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 12:00

Battuta d'arresto per il riordino del 118 in Campania: non passa, in Consiglio regionale, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per accelerare sulla riforma programmata dal Piano ospedaliero. Obiettivo ridare luce, priorità e attenzione a una prima linea delle cure ospedaliere logora e stanca. Le necessità e urgenze del 118 sono condensate nel lungo documento letto ieri in Aula dalla consigliera pentastellata Valeria Ciarambino. Un elenco nella sostanza condiviso da tutti, ma che si infrange sullo scoglio delle divisioni politiche. Stefano Graziano (Pd), presidente della commissione Sanità, pur non esprimendosi in disaccordo sul merito delle questioni sollevate, invita il gruppo 5 Stelle a riproporre la mozione nella sede politica ritenuta propria, ossia la Quinta Commissione Sanità. In gioco una primogenitura a cui nessuno rinuncia. A votare no è tutto lo schieramento di maggioranza e la mozione (assimilabile a poco più che un ordine del giorno) capitola sotto una selva di no.