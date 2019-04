Rivoluzione Universiadi, le auto sul lungomare: corsia preferenziale per 20 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 12:00

Solo per 20 giorni ma cade - in nome delle Universiadi - il tabù del «lungomare liberato dalle auto». Una necessità per non congestionare maggiormente un pezzo di città già sotto pressione: quello che va dal Porto fino a Fuorigrotta: il quartiere dove sono concentrati molti impianti per i Giochi di luglio. E questo significa che il tratto di via Partenope - oggi esclusivamente pedonale - per circa tre settimane sarà percorso da auto, bus, e da tutti quei mezzi che servono per far funzionare la macchina delle Universiadi. Il porto è la testa di ponte perché lì alloggeranno a borde di due navi 4mila atleti che dovranno spostarsi tutti i giorni per allenarsi e gareggiare. Le Universiadi inizieranno il 3 luglio e finiranno il 14. Però atleti e delegazioni arriveranno il 27 giugno e andranno via il 17 o 18 luglio.