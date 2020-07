Continuano gli avvistamenti di vip e personaggi famosi in costiera stabiese. Oggi è toccato al Presidente della Camera, Roberto Fico, che ha preso la funivia per il Faito insieme a parenti. Una domenica di relax e aria buona per il politico napoletano che non si è sottratto a saluti e selfie con i villeggianti della montagna più alta dei monti Lattari. © RIPRODUZIONE RISERVATA