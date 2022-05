Roberto Fico a Napoli: «Mezzogiorno più grande risorsa del Paese»

«Se non riparte Napoli sono convinto che non può ripartire il Mezzogiorno, e se non riparte il Mezzogiorno non riparte il Paese nel suo complesso. Ciò che si deve capire è che il Sud è la risorsa più importante del Paese, è il luogo dove si possono fare i migliori investimenti per far sì che tutto il Paese possa crescere in modo uniforme».

Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, a Napoli per l'assemblea pubblica dell'Unione industriali partenopea. «Ciò che noi dobbiamo combattere in tutti i modi sono le disuguaglianze. Nel nostro Paese - ha aggiunto Fico - ci sono troppe disuguaglianze e sono queste che vanno combattute. Il Pnrr su questo può dare una mano, dobbiamo lavorare sulla coesione sociale, sugli investimenti nelle energie rinnovabili anche nel Sud del Paese. Noi dobbiamo lavorare su questi aspetti e su questi punti perché è molto importante».