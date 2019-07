Mercoledì 31 Luglio 2019, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni vincitori campani del concorso dei navigator hanno protestato fuori dalla sede dove si svolge la prima giornata di orientamento dell'Anpal servizi a Roma, chiedendo di vedere il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Una decina di persone ha tentato di esporre cartelli con la scritta «De Luca firma», ma gli è stato impedito dalla sicurezza.I 471 vincitori del concorso dei navigator per la Campania non vengono assunti da Anpal Servizi perché non è stata firmata la convenzione con la Regione dal presidente Vincenzo De Luca. «Noi siamo vincitori di concorso ma siamo fuori dal contratto perché il governatore De Luca non firma la convenzione con Anpal servizi. Vogliamo parlare con il ministro», ha detto un dimostrante.