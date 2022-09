Rosa Criscuolo (Coscioni): «Contro l'astensionismo riaffermare le libertà civili»

«Ridurre l’astensionismo è possibile con l'affermazione delle libertà civili e i diritti umani al centro del dibattito politico». Ne è convinta Rosa Criscuolo, della Cellula Coscioni Napoli e componente del consiglio generale dell'associazione Luca Coscioni.



“La modifica costituzionale della riduzione di un terzo dei seggi pretendeva una riforma della legge elettorale per bilanciare quel deficit di rappresentatività che era stato già paventato da chi all’inizio aveva votato contro la modifica – afferma Criscuolo -. A questo si unisce il grave dato dei problemi di incostituzionalità del Rosatellum Bis in cui il voto ‘non è sempre uguale, non è libero e non personale’”.





Vi è poi la questione della firma digitale sollevata da Cappato. La sua lista, "Referendum e Democrazia" è stata esclusa dalle elezioni del 25 settembre dalle Corti d'Appello dove sono state presentate le firme digitali a sostegno delle candidature.





“Gli eventi della politica italiana non hanno concesso un tempo ragionevole per consentire una raccolta ordinaria delle firme ai fini della presentazione di una lista e siamo in attesa di verificare gli sforzi diper rendere possibile una lista col metodo digitale – sottolinea Rosa Criscuolo -. Considerati tali presupposti ho dato la mia disponibilità per la candidatura per una lista che come priorità vuole fermare la violazione in corso dei diritti umani e politici in Italia – aggiunge l’esponente napoletana della Coscioni -.eppure dovrebbe essere prioritario soprattutto perché l'astensionismo non si è arrestato. e ad esso si è affiancato un largo numero di indecisi. Per quanto riguarda i giovani, pur non avendo dei soggetti di riferimento, non credo si lascino lusingare da un uso disinvolto dei social da parte dei politici mentre appaiono sempre più coinvolti dalle tematiche sull'ambiente e sul digitale. In conclusione spero che proprio i giovani del post-lockdown facciano la differenza oltre ogni diabolica previsione delle segreterie politiche”.