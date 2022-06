Forza Italia Campania, Rostan aderisce; Martusciello: «Partito più rosa d'Italia»

«L'adesione della parlamentare Michela Rostan a cui diamo il benvenuto, e di cui conosciamo radicamento e valore, rafforza ancor di più la presenza femminile in Forza Italia Campania. Forza Italia è infatti l'unico partito ad avere come capogruppo in Regione e capogruppo in Comune, due donne. Donne di valore come Annarita Patriarca e Iris Savastano.

L'adesione della Rostan avvia il lungo cammino per la riconquista della Regione Campania e dimostra che unico centro possibile è in Forza Italia». Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore regionale vicario di Forza Italia Campania.