Rostan fa appello a Di Maio: «A rischio cento posti alla Ottimax di Afragola»

Giovedì 10 Gennaio 2019, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con una lettera indirizzata ai suoi cento dipendenti la Ottimax annuncia la chiusura del punto vendita di Afragola a far data dal prossimo 28 febbraio. Un colpo durissimo e inaccettabile per l'occupazione nella nostra regione che deve essere assolutamente scongiurato. Chiedo al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di attivarsi al più presto per avviare un tavolo di concertazione istituzionale con l'azienda al fine di salvaguardare i diritti dei cento lavoratori e delle loro famiglie». Lo ha reso noto la deputata di Liberi e Uguali, Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.«Ritengo irricevibile il ricatto che l'azienda ha posto ai suoi dipendenti - prosegue la deputata di LeU - costretti a scegliere tra le dimissioni volontarie o la 'deportazionè fuori regione in altri punti della stessa azienda. Un ricatto che sempre più spesso viene utilizzato per ribaltare sui lavoratori le scelte di convenienza della dirigenza. Noi non ci stiamo ad assistere impassibili al progressivo depauperamento della forza lavoro in Campania dove si è permesso a tante aziende di sfruttare opportunità, finanziamenti e agevolazioni offerte dallo Stato e dagli enti locali per poi sparire e la sciare macerie sul territorio». «Presenterò un'interrogazione parlamentare al m«inistro Di Maio - conclude la Rostan - per sapere cosa intende fare il dicastero da lui guidato per impedire l'ennesimo scempio occupazionale ai danni dei lavoratori campani».